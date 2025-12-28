Καιρός: «Ψυχρή εισβολή» προ των πυλών – Το 2026 θα κάνει ποδαρικό με τσουχτερό κρύο, παγετό και χιόνια – Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Με χαμηλές θερμοκρασίες θα κυλήσουν οι τελευταίες ημέρες του 2025, ενώ, το κρύο θα αποτελέσει το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς λόγω της «ψυχρής εισβολής» που έρχεται στη χώρα μας.

«Το βράδυ της Τρίτης προς την Τετάρτη, θα γυρίσουν οι άνεμοι και πάλι σε βοριάδες και θα έχουμε την ισχυρότερη, αυτών των ημερών, ψυχρή εισβολή, με ψυχρές μάζες από τα βόρεια», ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράκη.

«Η Τετάρτη, θα είναι η μέρα που θα έχουμε την κάθοδο αυτών των ψυχρών αέριων μαζών», πρόσθεσε.

Πού θα πνέουν άνεμοι 9 μποφόρ

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, σήμερα (28.12) άνεμοι που θα φθάσουν τα 8-9 μποφόρ θα σαρώσουν την κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες.

«Πολύ ενισχυμένοι βορειοδυτικοί άνεμοι στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης) και τις Σποράδες οι οποίοι θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ την Κυριακή. Η προσοχή μας δεν στρέφεται μόνο στη… μπουγάδα, αλλά στα δέντρα , τις διαφημιστικές πινακίδες τις βάρκες στο Θερμαικό κ.α.».

Η ανάρτηση Κολυδά για την Πρωτοχρονιά

«ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

Το ECMWF και το ICON συγκλίνουν σε ένα πιο ήπιο και «μαζεμένο» σενάριο για την αλλαγή του χρόνου. Και τα δύο μοντέλα κρατούν τον κύριο όγκο της ψυχρής αέριας μάζας ανατολικότερα, με τις χαμηλές πιέσεις να παραμένουν κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο και τη χώρα μας σε οριακή επιρροή. Σε αυτή τη λύση, τα φαινόμενα είναι περιορισμένα, εντοπίζονται κυρίως στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ οι θερμοκρασίες είναι χειμωνιάτικες αλλά χωρίς έντονη ψυχρή εισβολή ή εκτεταμένα χιόνια στα πεδινά.

Αντίθετα, το GFS επιμένει σε ένα πιο «βαρύ» σενάριο, με βαθύτερη κάθοδο ψυχρών μαζών προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα. Σε αυτή την εκδοχή, το πεδίο ευνοεί πιο εκτεταμένες χιονοπτώσεις, χαμηλότερες θερμοκρασίες στα 850 hPa και μεγαλύτερη διάρκεια ψυχρού καιρού, ειδικά για τα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας. Είναι ένα σενάριο πιο επιθετικό, αλλά και πιο απομονωμένο σε σχέση με τα άλλα δύο μοντέλα.

Συνεπώς, αυτή τη στιγμή η ζυγαριά γέρνει προς τη λύση ECMWF–ICON, που δείχνει πιο συνεπή και λιγότερο ακραία εξέλιξη. Το GFS δεν μπορεί να αγνοηθεί, αλλά φαίνεται να αποτελεί το «ψυχρό άκρο» του φάσματος, κάτι που αυξάνει την αβεβαιότητα αλλά δεν το καθιστά το επικρατέστερο σενάριο. Όπως συχνά συμβαίνει σε αλλαγές χρονιάς, μικρές μετατοπίσεις στα ανώτερα γεωδυναμικά πεδία θα κρίνουν αν θα επικρατήσει ένας απλώς χειμωνιάτικος καιρός ή αν θα δούμε τελικά μια πιο δυναμική, χειμωνιάτικη παρένθεση.

Χρειαζόμαστε ακόμα 2-3 μέρες για να δούμε μια καλύτερη επιχειρησιακή εκτίμηση για την Πρωτοχρονιά. Χρόνια Πολλά».

Ο καιρός αύριο

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 9 με 11 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 12 με 14, στα δυτικά τους 14 με 16 στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 15 με 17 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τρίτη

Λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν τοπικά στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, βαθμιαία στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, και από το βράδυ στα νότια τμήματα της Θεσσαλίας, τη βόρεια Εύβοια και τις Σποράδες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και το Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και στα βόρεια και κεντρικά ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια με σποραδικές ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ανατολικά ορεινά και τα βορειοανατολικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.