Καιρός: Πότε έρχονται “φθινοπωρινές” βροχές – Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Ο καιρός δεν θα έχει σημαντικές διακυμάνσεις μέχρι την Δευτέρα (16/3) όμως στην συνέχεια βαρομετρικό χαμηλό θα αλλάξει σημαντικά την εικόνα του.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN Κλέαρχο Μαρουσάκη, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας με λίγα σύννεφα προς το Ανατολικό Αιγαίο. Αργά το απόγευμα θα σχηματίζονται σύννεφα πάνω από βουνά στην ηπειρωτική χώρα που ενδέχεται να δώσουν μπόρες στην Πίνδο και την ορεινή Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα ξεκινήσει χαμηλά το πρωί και αργά το μεσημέρι θα φτάσει τους 18-20 βαθμούς, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά ηπειρωτικά ενώ στα δυτικά θα παραμείνει υψηλή.

Όσον αφορά την Αττική, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 19 βαθμούς ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι και θα φτάσουν τα 3-4 μποφόρ.

Καιρός: Πότε έρχεται κακοκαιρία

Κακοκαιρία προερχόμενη από την Αφρική θα κινηθεί ανατολικότερα και από την Τρίτη και την Τετάρτη θα «ανοίξει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες», καθώς αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία φέρνοντας περισσότερες βροχές και χαμηλότερες θερμοκρασίες.

«Άνοιξη μέχρι Δευτέρα – Τρίτη και μετά πιο φθινοπωρινές καταστάσεις», με τις βροχές να εμφανίζονται την Τρίτη ενώ ο καιρός θα γίνει πιο άστατος Τετάρτη και Πέμπτη με περισσότερες βροχές.

Το σύστημα κακοκαιρίας θα χτυπήσει και την Κύπρο με βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη.