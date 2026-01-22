Καιρός: Νέος συναγερμός στην Αττική – Μπόρες και καταιγίδες μετά τις 8 το βράδυ, “ζήσαμε μία Μάνδρα μικρής κλίμακας” λέει Ζιακοπούλου

Σε κατάσταση συναγερμό μπαίνει ξανά η Αττική από το βραδύ καθώς ο καιρός μπαίνει ξανά σε άστατη φάση με μπόρες και καταιγίδες.

Οι μετεωρολόγοι εφιστούν προσοχή λόγω του χθεσινού καταστροφικού περάσματος με αρκετές περιοχές όπως η Γλυφάδα και η Βάρη να μετρούν ακόμη τις πληγές τους. Τραγική κατάληξη είχε και η προσπάθεια μίας 56χρονης γυναίκας να γυρίσει σπίτι της το βράδυ όταν παρασύρθηκε και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο που είχε παρασύρει ο ορμητικός χείμμαρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μετεωρολόγος του Ertnews, Νικολέττα Ζιακοπούλου παρομοίασε τον αντίκτυπο της χθεσινής (21/01) κακοκαιρίας με μια «Μάνδρα μικρής κλίμακας» καθώς το περασμά της άφησε πίσω ανυπολόγιστες καταστροφές και κυρίως 2 νεκρούς. Να θυμίσουμε, ένας λιμενικός στο Άστρο παρασύρθηκε από τα ορμητικά κείμενα και έχασε την ζωή του, ενώ έκανε περιπολία στη στεριά.

Σε πολλές περιοχές έριξε τόσο νερό όσο πέφτει σε διάστημα μισού χρόνου και είναι ενδεικτικό ότι σε αρκετές περιοχές της Αττικής έπεσαν πάνω από 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για τις επόμενες ώρες με τον κρατικό μηχανισμό να μένει σε κατάσταση επιφυλακής.

Νωρίτερα, νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

Σήμερα Πέμπτη η κακοκαιρία είναι σε ύφεση ακόμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ωστόσο ο καιρός θα είναι άστατος, οπότε, στα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες.

Αύριο Παρασκευή συνεχίζεται ο άστατος καιρός με τις καταιγίδες να εκδηλώνονται στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αττική σήμερα το απόγευμα και κυρίως τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές, ίσως και καταιγίδες.

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Γλυφάδα και Βάρη

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί άμεσα ο Δήμος Γλυφάδας από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λόγω των ζημιών που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου.

Σχετικό αίτημα υποβάλλεται στο υπουργείο Εσωτερικών με την καταγραφή των ζημιών της δημοτικής περιουσίας, δρόμων κ.λπ. από τον Δήμο Γλυφάδας για την αποκατάσταση των ζημιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε τον δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος και την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Γλυφάδας.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας ήδη βρίσκονται σε επικοινωνία και με τον αρμόδιο γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Σάββα Χιονίδη για τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό της όλης διαδικασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε και ο Δήμος Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ) που προέκυψαν από τα χθεσινά έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

Η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης αποφασίστηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου και θα ισχύσει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για 3 μήνες, δηλαδή έως και 21 Απριλίου 2026.