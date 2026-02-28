Καιρός: Λίγα σύννεφα στις περισσότερες περιοχές, βροχές στα νοτιοδυτικά

Ο καιρός σήμερα, Σάββατο (28/02), θα είναι καλός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στα νοτιοδυτικά θα εκδηλωθούν βροχές. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα, ο καιρός σήμερα όπως αναφέρει η πρόγνωση της ΕΜΥ, θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα νοτιοδυτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στις δυτικές

Κυκλάδες και την Κρήτη και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Ασθενείς τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις δυτικές Κυκλάδες και τη νότια Κρήτη τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.