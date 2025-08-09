Καιρός: Καύσωνας και μποφόρ δημιουργούν εκρηκτικό κοκτέιλ – Στους 41 βαθμούς η θερμοκρασία, η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

Ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα ανάμεικτο σκηνικό στον καιρό καθώς τα μελτέμια θα επιμείνουν με αυξομειώσεις ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 41 βαθμούς τις επόμενες ημέρες.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε μια ανάρτηση για τον καιρό αναφερόμενος στις υψηλές θερμοκρασίες σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «επανέρχονται τα 40αρια».

Ο μετεωρολόγος αναφέρει αρχικά πως πως «στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα δυνατά μελτέμια, εκτός από τον κίνδυνο εξάπλωσης και ενίσχυσης δασικών πυρκαγιών που προκαλούν, δίνουν και ανάσες δροσιάς».

Ωστόσο, διαφορετικό θα είναι το σκηνικό για τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, καθώς «θα ζήσουν συνθήκες καύσωνα με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου».

«Από την Τετάρτη 13/5 θα αρχίσει να υποχωρεί η ζέστη στις παραπάνω περιοχές» υπογραμμίζει.

«Τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα με αυξομειώσεις στην έντασή τους. Το Δεκαπενταύγουστο ο καιρός θα είναι πολύ καλός χωρίς ακρότητες» τονίζει.

«Σε γενικές γραμμές ο Αύγουστος φαίνεται να μας αποχαιρετά πιο ζεστός από τα φυσιολογικά» καταλήγει.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-08-2025 και ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά την Τετάρτη.