Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τη Δευτέρα

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να προβλέπονται για αύριο Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή (25-01-2026) στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα (26-01-2026) στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα (26-01-2026):

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.