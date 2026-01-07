Καιρός αύριο: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Επιμένουν και αύριο οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο που θα αγγίξουν ακόμα και τα 8 μποφόρ, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Την ίδια ώρα, βροχές και καταιγίδες θα σαρώσουν αρκετές περιοχές της χώρας και θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού.

Πιο αναλυτικά, αύριο (08.01) κατά τόπους αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταγίδες.

Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 09 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 16 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 17 βαθμούς. Από τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση.

Στις υπόλοιπες περιοχές κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη Δυτική Μακεδονία στα ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερο υψόμετρο.

Ανεμοι: Αρχικά νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως τις πρωινές ώρες, με βαθμιαία εξασθένηση. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και πρόσκαιρα στην Ηπειρο σε χαμηλότερο υψόμετρο.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 14 και στα νότια έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις αρχικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες στη νότια Πελοπόννησο τοπικά ισχυρές τις πρωινές ώρες. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Xιονοπτώσεις στον ορεινό ηπειρωτικό κορμό.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Στην αρχή της ημέρας πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένη καταιγίδα. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Στην αρχή της ημέρας πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Αρχικά νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση. Στη δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 12 με 14 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός το Σάββατο

Στα δυτικά ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα ανατολικά.

Ο καιρός την Κυριακή

Στη δυτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Ο καιρός την Δευτέρα

Στα ανατολικά και τα νότια παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με σποραδικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας, του βορειοανατολικού Αιγαίου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.