Καιρός αύριο: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες – Τοπικές μπόρες στα βόρεια

Γενικά αίθριος θα είναι αύριο (17/9) ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με λίγες αραιές νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές, κυρίως στα βόρεια.

Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στα δυτικά και βόρεια η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα πελάγη έως και τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τους 33 με 34 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με παροδικά αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με παροδικά αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση .

Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 και στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στις Κυκλάδες από 19 έως 27 με 28 βαθμούς, στην Κρήτη από 20 έως 29 με 30 βαθμούς και στα νότια έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί στρεφόμενοι τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες πρόσκαιρα σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

