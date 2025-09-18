Καιρός αύριο: Άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο – Πού θα βρέξει

Γενικά αίθριος θα είναι αύριο (19.09) ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 27 με 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 με 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 και στα νότια θαλάσσια έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 25 με 26 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 και στα νότια έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο και τη δυτική Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.