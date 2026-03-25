Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος – Αισθητός σε Θεσσαλονίκη και Σποράδες, μπαράζ μετασεισμών άνω των 3 Ρίχτερ

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (25.03) στο Άγιο Όρος.

Σύμφωνα με το γεωδυναμικό ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 11 χλμ. ΔΒΔ των Καρυών του Αγίου Όρους και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10,6 χιλιόμετρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπαράζ μετασεισμών

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε μετασεισμική δόνηση μεγέθους 2,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Μάλιστα, ακολούθησαν μετασεισμικές δονήσεις και άνω των 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο σεισμός έγινε αισθητός στη Θεσσαλονίκη και τις Σποράδες, ενώ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.