Ισχυροί άνεμοι σαρώνουν τη χώρα: Θάλασσα στη στεριά στην Αχαΐα, ζημιές σε Λήμνο και Εύβοια

Προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας έχει προκαλέσει ο δυνατός αέρας, όπως στο Μονοδένδρι στην Πάτρα, όπου η θάλασσα βγήκε στη στεριά.

Ο αέρας ήταν τόσο δυνατός που έφτασε σε σημείο το νερό της θάλασσας να εξαφανίσει τον δρόμο της Πάτρας.

Στο βίντεο, έχουν καταγραφεί τα δυνατά κύματα που σηκώνονται από το πρωί της Πέμπτης (08/01) λόγω των πολλών μποφόρ.

Ζημιές στη Λήμνο

Η κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή Μυρίνας στη Λήμνο έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, καθώς πνέουν ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι με ένταση 7 έως8 μποφόρ ακόμη και μέσα στο λιμάνι.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το LimnosReport, λόγω της έντασης του αέρα και του ισχυρού κυματισμού μεταφέρθηκαν μεγάλες πέτρες και φερτά υλικά στο εσωτερικό του λιμανιού, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Δύο οχήματα εγκλωβίστηκαν στο σημείο και έπαθαν υλικές ζημιές, χωρίς –ευτυχώς– να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι αρμόδιες αρχές για λόγους ασφαλείας, προχώρησαν σε απαγόρευση της κυκλοφορίας από το ύψος του Δημαρχείου και προς τη θάλασσα, ενώ το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται «στο πόδι» επιτηρώντας τον χώρο και απομακρύνοντας περαστικούς από επικίνδυνα σημεία.

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί και για τα σκάφη που είναι δεμένα στο λιμάνι. Οι ψαράδες και οι ιδιοκτήτες τους παραμένουν σε επιφυλακή, επιτηρώντας συνεχώς τα σκάφη τους και ενισχύοντας τα μέτρα πρόσδεσης, καθώς οι ριπές του ανέμου και ο κυματισμός δοκιμάζουν τις αντοχές τους.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κοντά στη θαλάσσια ζώνη.

Εύβοια: Ο αέρας “πέταξε” ιστιοφόρο στη στεριά

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που έπληξαν την Εύβοια, με την Ερέτρια να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα από την κακοκαιρία. Οι θυελλώδεις ριπές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο και στο λιμάνι, όπως αναφέρει το evima.

Στην παραλιακή ζώνη της Ερέτριας, αρκετές επιχειρήσεις υπέστησαν φθορές, καθώς ο άνεμος παρέσυρε και κατέστρεψε τέντες, ομπρέλες και εξοπλισμό εξωτερικών χώρων, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους κατοίκους. Σε ορισμένα σημεία, αντικείμενα εκτοξεύτηκαν από τις ριπές του ανέμου, γεγονός που εγκυμονούσε κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών στο evima.gr.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στο λιμάνι της περιοχής, όπου ιστιοφόρο σκάφος προσάραξε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Την ίδια στιγμή, σημαντικές ζημιές υπέστησαν και άλλα σκάφη που ήταν ελλιμενισμένα στην περιοχή, με σπασμένα μέρη και εκτεταμένες φθορές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση των καταστροφών. Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να δείξουν αυξημένη προσοχή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν.