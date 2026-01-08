Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Πάτρα: Καρέ καρέ τα θανάσιμα χτυπήματα στον 30χρονο σε κέντρο διασκέδασης

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη

DEBATER NEWSROOM

Νέο βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την φονική συμπλοκή που σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα τα ξημερώματα της Κυριακής (04/01), όπου είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 30χρονος Κώστας Μπασιλάρης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας ώστε να διευκρινιστεί ο ρόλος των εννέα κατηγορουμένων στη φονική επίθεση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα κατηγορούμενα για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, με τα δυο αδέλφια 39 και 36 ετών, «γνωστά» στη νύχτα -με τον έναν και για υπόθεση ναρκωτικών – αλλά και τον νεαρό πυγμάχο «πορτιέρη» σε διάφορα καταστήματα της πόλης, το βράδυ της Δευτέρας 5/01/2026, να εμφανίζονται αυτοβούλως πριν τη λήξη του αυτοφώρου, στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, αρνούμενοι τις κατηγορίες.

Ο 26χρονος ο οποίος είχε καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας ως το πρόσωπο που κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο θύμα κατά την έξοδο του από το μαγαζί στην Πάτρα, παραδόθηκε στις αρχές λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (08/01).

Έδεσσα: Ακυρώνονται για αύριο ορισμένα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Πέλλας λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων
Έδεσσα: Ακυρώνονται για αύριο ορισμένα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Πέλλας λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Την ακύρωση συγκεκριμένων δρομολογίων για αύριο, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ΚΤΕΛ Πέλλας, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια από και προς Ιωάννινα, Κοζάνη και Πτολεμαΐδα, καθώς και εκείνα που εξυπηρετούν τις γραμμές Βόλος, Λάρισα, Κατερίνη […]

