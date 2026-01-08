Πάτρα: Καρέ καρέ τα θανάσιμα χτυπήματα στον 30χρονο σε κέντρο διασκέδασης

Νέο βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την φονική συμπλοκή που σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα τα ξημερώματα της Κυριακής (04/01), όπου είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 30χρονος Κώστας Μπασιλάρης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας ώστε να διευκρινιστεί ο ρόλος των εννέα κατηγορουμένων στη φονική επίθεση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα κατηγορούμενα για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, με τα δυο αδέλφια 39 και 36 ετών, «γνωστά» στη νύχτα -με τον έναν και για υπόθεση ναρκωτικών – αλλά και τον νεαρό πυγμάχο «πορτιέρη» σε διάφορα καταστήματα της πόλης, το βράδυ της Δευτέρας 5/01/2026, να εμφανίζονται αυτοβούλως πριν τη λήξη του αυτοφώρου, στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, αρνούμενοι τις κατηγορίες.

Ο 26χρονος ο οποίος είχε καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας ως το πρόσωπο που κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο θύμα κατά την έξοδο του από το μαγαζί στην Πάτρα, παραδόθηκε στις αρχές λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (08/01).