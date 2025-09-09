ΗΣΑΠ: Προσήχθησαν 5 άτομα που κινούνταν ύποπτα σε αμαξοστάσιο – Εντοπίστηκαν από drone της ΣΤΑΣΥ

Πέντε άτομα προσήχθησαν από την Ελληνική Αστυνομία, τα ξημερώματα της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τον εντοπισμό τους από drone εντός και εκτός αμαξοστασίου της Γραμμής 1 του Μετρό Κηφισιά – Πειραιάς.

Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν το drone ασφαλείας της ΣΤΑΣΥ εντόπισε ύποπτες κινήσεις στον χώρο του αμαξοστασίου. Ο χειριστής ειδοποίησε αμέσως τον Ελεγκτή Ασφάλειας και την ΕΛΑΣ, η οποία κινητοποιήθηκε με ταχύτητα και προχώρησε στην προσαγωγή των δραστών στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η χρήση drones με θερμικές κάμερες και προβολείς ενισχύει από το 2023 την ασφάλεια του δικτύου του Μετρό, σε πλήρη συνεργασία με την ΣΤΑΣΥ, έχοντας αποτρέψει περισσότερα από 280 περιστατικά. Τα πτητικά μέσα επιτρέπουν συνεχή επιτήρηση, αποτρέπουν βανδαλισμούς και δολιοφθορές, ενώ συνεισφέρουν στην προστασία επιβατών, εργαζομένων και υποδομών.

Παράλληλα, η Γραμμή 1 θωρακίζεται συνολικά με: