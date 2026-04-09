ΙΣΑ: Η Ελλάδα διαθέτει υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό όπου πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι πολίτες

Την έντονη αντίθεσή του στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά το καθεστώς των προσωπικών ιατρών εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), ζητώντας την άμεση ανάκλησή της, καθώς -όπως επισημαίνει- εισάγει αδικαιολόγητους περιορισμούς που πλήττουν τόσο τους ιατρούς όσο και τους ασθενείς.

Με επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας Άδ. Γεωργιάδη και την αν. υπουργό Ε. Αγαπηδάκη, επισημαίνει ότι, επιβάλλει αιφνιδιαστικά και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, περιορισμούς στους προσωπικούς ιατρούς των οποίων η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ έληξε ή λύθηκε για οποιονδήποτε λόγο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, «οι ιατροί αυτοί στερούνται το δικαίωμα, για διάστημα ενός έτους, να παρέχουν υπηρεσίες προσωπικού ιατρού ως ιδιώτες στους ασθενείς που ήταν εγγεγραμμένοι σε αυτούς, ενώ παράλληλα δεν μπορούν να μεταφέρουν τον πληθυσμό τους σε ιδιωτική βάση».

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι η ρύθμιση αυτή:

Στερεί από τους πολίτες το θεμελιώδες δικαίωμα επιλογής ιατρού

Δημιουργεί αδικαιολόγητα εμπόδια στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος

Προκαλεί σοβαρή ηθική και επαγγελματική βλάβη στους ιατρούς, καθώς ενδέχεται να δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι αποκλείστηκαν λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους.

Ο ΙΣΑ καλεί την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να επανεξετάσει άμεσα τη συγκεκριμένη ρύθμιση και να προχωρήσει στην απόσυρσή της, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας και την προστασία της δημόσιας υγείας. Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τονίζει:

«Ο ιατροί αποτελούν τον βασικό πυλώνα κάθε συστήματος υγείας και οποιαδήποτε πολιτική απόφαση οφείλει να ενισχύει και όχι να αποδυναμώνει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού και ασθενούς. Η Ελλάδα διαθέτει υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι πολίτες. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών παραμένει στη διάθεση της Πολιτείας για έναν ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να διαμορφωθούν λύσεις που θα ενισχύουν το σύστημα υγείας προς όφελος των ιατρών, των ασθενών και της δημόσιας υγείας».