ΙΣΑ: Ζητά την άμεση αποπληρωμή των οφειλών για το πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου του μαστού

Την άμεση διευθέτηση του ζητήματος των καθυστερούμενων πληρωμών προς τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, τα Πολυϊατρεία και τις Ιατρικές Εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου του μαστού «Δοξιάδη», ζητά με επιστολή του στη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ).

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ, κατόπιν αναφορών από ιατρούς-μέλη του, διαπιστώνει ότι δεν έχουν καταβληθεί οι αμοιβές που αφορούν τις υποβολές των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί επίσημη ενημέρωση για την αιτία της καθυστέρησης, ούτε για το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής.

«Το ζήτημα κρίνεται εξαιρετικά επείγον, καθώς οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας που συμμετέχουν σε ένα κρίσιμο πρόγραμμα δημόσιας υγείας, όπως η πρόληψη του καρκίνου του μαστού, καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις, ιδίως ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα», αναφέρει ο ΙΣΑ.

Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, σημείωσε ότι «η πρόληψη αποτελεί θεμέλιο της δημόσιας υγείας. Ωστόσο, η εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων πρόληψης προϋποθέτει τη συνέπεια της πολιτείας στις οικονομικές της υποχρεώσεις και την άμεση αποπληρωμή των οφειλόμενων ποσών, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των παρόχων και η απρόσκοπτη συνέχιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες».