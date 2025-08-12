Ηράκλειο: Συνελήφθησαν τρεις νεαροί για ναρκωτικά

Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες στο Ηράκλειο και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς κοκαΐνη, κάνναβη, ζυγαριές ακριβείας και χρηματικό ποσό.

Η σύλληψη έγινε χθες σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου με την συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου. Πρόκειται για τρία άτομα 22, 26, και 21 ετών, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν έλεγχο στους ίδιους και έρευνες στις οικίες τους.

Κατά την διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:”57,04 γραμμάρια κοκαΐνης, 146,84 γραμμάρια κάνναβης, 2 ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 595 ευρώ ως προερχόμενο από την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, 3 κινητά τηλέφωνα και 1 μαχαίρι και αυτοσχέδιο τσιγάρο αναμεμειγμένο με καπνό”. Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.