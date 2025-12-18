Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
Ηράκλειο: Συνελήφθη 28χρονος που είχε οπλοστάσιο στο σπίτι του

Τι εντόπισαν οι Αρχές

Ηράκλειο: Συνελήφθη 28χρονος που είχε οπλοστάσιο στο σπίτι του
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
Στη σύλληψη ενός 28χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης προχώρησαν οι Αρχές στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων.

Ειδικότερα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας σήμερα (18.12.2025) πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 28χρονου κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο τύπου “Kalashnikov”,
γεμιστήρας
113 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων
μαχαίρι
2 κινητά τηλέφωνα
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

