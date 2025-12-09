Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Οι αγρότες κάνουν κατάληψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – “Δεν χαμηλώνουμε το κεφάλι”

Είχαν συνάντηση με τη γενική γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη

Ηράκλειο: Οι αγρότες κάνουν κατάληψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – “Δεν χαμηλώνουμε το κεφάλι”
Στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πραγματοποιούν κατάληψη οι αγρότες του Ηρακλείου από το πρωί της Τρίτης (9/12).

Αφότου αποχώρησαν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, οι αγρότες μετέβησαν στα γραφεία της υπηρεσίας και εξέφρασαν τα αιτήματα τους καθώς μπλόκα στήνονται σε όλη την χώρα.

Αντιπροσωπεία των αγροτών και των κτηνοτρόφων πραγματοποίησε συνάντηση με τη γενική γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη, στην οποία παρέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους με την ίδια να διαβεβαιώνει ότι θα τα μεταφέρει στους αρμόδιους υπουργούς.

Ηράκλειο
(ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

«Το κεφάλι μας δεν χαμηλώνει. Θυσιαστήκαμε εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Τώρα θα θυσιαστούμε πρώτα για την Κρήτη και ύστερα για όλους τους άλλους», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Πλήθος διαμαρτυρόμενων, μετά και τη συνάντηση που είχαν με τη γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εξακολουθούν να παραμένουν και έξω από το κτίριο, που βρίσκεται στην παραλιακή λεωφόρο.

Ηράκλειο
(ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
