Ηράκλειο: Νεαρή γυναίκα δέχθηκε σεξουαλική επίθεση στο Ηράκλειο – Ο πατέρας της επιτέθηκε στον δράστη

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε Ηράκλειο όταν νεαρή γυναίκα δέχθηκε σεξουαλική επίθεση ενώ ψώνιζε σε πάγκο λαϊκής.

Σύμφωνα με το creta24.gr, η γυναίκα ψώνιζε σε πάγκο της λαϊκής όταν ο άνδρας την πλησίασε, την θώπευσε και έτριψε πάνω της την περιοχή των γεννητικών οργάνων του. Η νεαρή τότε πάγωσε και έβαλε τα κλάματα με πελάτες της λαϊκής που είδαν το σκηνικό να ακινητοποιούν τον δράστη καλώντας την αστυνομία.

Ο πατέρας της κοπέλας που ήταν μαζί της προσπάθησε, μάλιστα, να επιτεθεί στον δράστη με πολίτες να τον συγκρατούν μέχρι να φτάσουν στο σημείο αστυνομικοί.