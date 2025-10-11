Ηράκλειο: Νεαρή γυναίκα δέχθηκε σεξουαλική επίθεση στο Ηράκλειο – Ο πατέρας της επιτέθηκε στον δράστη
Ο άνδρας συνελήφθη αφού πρώτα τον ακινητοποίησαν πελάτες της λαϊκής
Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε Ηράκλειο όταν νεαρή γυναίκα δέχθηκε σεξουαλική επίθεση ενώ ψώνιζε σε πάγκο λαϊκής.
Σύμφωνα με το creta24.gr, η γυναίκα ψώνιζε σε πάγκο της λαϊκής όταν ο άνδρας την πλησίασε, την θώπευσε και έτριψε πάνω της την περιοχή των γεννητικών οργάνων του. Η νεαρή τότε πάγωσε και έβαλε τα κλάματα με πελάτες της λαϊκής που είδαν το σκηνικό να ακινητοποιούν τον δράστη καλώντας την αστυνομία.
Ο πατέρας της κοπέλας που ήταν μαζί της προσπάθησε, μάλιστα, να επιτεθεί στον δράστη με πολίτες να τον συγκρατούν μέχρι να φτάσουν στο σημείο αστυνομικοί.
