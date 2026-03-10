Ηράκλειο: Μαθητές κατασκεύασαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν στο προαύλιο σχολείου

Αναστάτωση προκλήθηκε σε γυμνάσιο στο Ηράκλειο, όταν καθηγητές βρέθηκαν αντιμέτωποι με υπολείμματα αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NeaKriti, πίσω από το περιστατικό φέρονται να βρίσκονται ανήλικοι μαθητές, οι οποίοι κατασκεύασαν τον μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν στην αυλή του σχολικού συγκροτήματος, ακολουθώντας οδηγίες που είχαν παρακολουθήσει σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι μαθητές φέρονται να εισήλθαν στον χώρο του σχολείου πηδώντας τα κάγκελα. Στη συνέχεια τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στην αυλή, όπου και τον πυροδότησαν.

Οι αστυνομικές αρχές που διερευνούν την υπόθεση έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός από τους φερόμενους εμπλεκόμενους, ενώ παράλληλα αναζητούν ακόμη δύο άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος που συνελήφθη φέρεται να παραδέχθηκε πως οι ίδιοι είχαν παρακολουθήσει σχετικό βίντεο στα social media, το οποίο παρουσίαζε τον τρόπο κατασκευής του συγκεκριμένου μηχανισμού.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις, ο μηχανισμός φέρεται να είχε κατασκευαστεί με εύφλεκτα υλικά, μικρές φιάλες υγραερίου και κροτίδα. Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.