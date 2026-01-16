Ηράκλειο: Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε ειδικευόμενη γιατρό – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Συναγερμός σήμανε χθες (15/1) όταν ειδικευομένη γιατρός μεταφέρθηκε με συμπτώματα μηνιγγίτιδας στο νοσοκομείο «ΠΑΓΝΗ» του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το neakriti.gr, η νεαρή, που ειδικεύεται στην Παθολογία, προσήλθε χθες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με έντονο πονοκέφαλο και υψηλό πυρετό. Οι εργαστηριακές και κλινικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε κατέδειξαν εικόνα μηνιγγίτιδας, γεγονός που οδήγησε στην άμεση απόφαση για διακομιδή της στο Ηράκλειο.

Η μεταφορά της κρίθηκε απαραίτητη καθώς στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΠΑΓΝΗ, η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή, ωστόσο παραμένει σταθερή. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διαγνωστικός έλεγχος, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για βακτηριακή ή ιογενή μορφή της νόσου.

Την ίδια ώρα, έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα, με χορήγηση προληπτικής αγωγής σε όσους ήρθαν σε στενή επαφή με τη γιατρό, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα.

Ο πρόεδρος νοσοκομειακών γιατρών ν. Λασιθίου, Κώστας Καραταράκης, μιλώντας στο patris.gr τόνισε:

«Στην χθεσινή εφημερία είμαστε πολλοί γιατροί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και διαχειριστήκαμε υποδειγματικά το περιστατικό, ώστε να φύγει γρήγορα για το Ηράκλειο. Το μόνο που ελπίζουμε, είναι να πάνε όλα καλά».