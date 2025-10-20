Ηράκλειο: Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία «ξεσκέπασε» οπλοστάσιο 40χρονου

Οι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου Κρήτης εξιχνίασαν μία σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και οπλοκατοχής.

Ειδικότερα, χθες, Κυριακή (19/10) συνελήφθη στο Ηράκλειο ένας 40χρονος, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Η σύλληψη έγινε μέσα στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για την κακοποίηση μίας 34χρονης, με την οποία ο συλληφθείς φέρεται να είχε οικογενειακή σχέση.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και φυσιγγιών. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 πιστόλια, 2 περίστροφα, 1 κυνηγετικό όπλο, 1 αεροβόλο όπλο, 12 γεμιστήρες, 1.547 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, σιδερένια σφαιρίδια αεροβόλου, 1 μαχαίρι.

Για μέρος του οπλισμού ο 40χρονος κατείχε άδειες, οι οποίες αφαιρέθηκαν από τις αρχές, ενώ όλα τα ευρήματα κατασχέθηκαν.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.