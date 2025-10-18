Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ηράκλειο: Έβαψαν την μισή διάβαση καθώς ήταν παρκαρισμένο όχημα (Φωτογραφία)

Ηράκλειο: Έβαψαν την μισή διάβαση καθώς ήταν παρκαρισμένο όχημα (Φωτογραφία)
Απίστευτο και όμως αληθινό αυτό που συνέβη στο Ηράκλειο της Κρήτης και αφορούσε το βάψιμο διάβασης πεζών.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ανήρτησε στα social media η μισή διάβαση βάφτηκε καθώς εκεί βρισκόταν ένα όχημα.

«Θεούληδες οι μπογιατζηδες του Δήμου, θεούλης και ο ιδιοκτήτης….Μια βδομάδα εκεί πανω στη διάβαση…Δεν είχε κανείς από το Δήμο τη δυνατότητα να βρει τον ιδιοκτήτη άραγε? Παρέδωσαν διάβαση τώρα οι μπογιατζηδες? Τι πρέπει να γίνει για να φύγει από εκεί το αυτοκίνητο κσι να βάψουν το υπόλοιπο της διάβασης? Μήπως να επιληφθεί η Αρχιεπισκοπη?» ανέφερε στην ανάρτησή του.

