Ηράκλειο: Άνδρας πυροδοτεί εμπρηστικό μηχανισμό έξω από καφετέρια (Βίντεο)

Ένα περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (29/03) στο Ηράκλειο Κρήτης, στη λεωφόρο Παπαναστασίου, όπου αναστάτωσε την περιοχή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ένας νεαρός άνδρας προσπάθησε να πυροδοτήσει αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Σε βίντεο του Cretalive.gr, φαίνεται η στιγμή που ο δράστης πλησιάζει το κατάστημα στο Ηράκλειο, έχοντας στο χέρι ένα γυάλινο μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, στο οποίο έχει δέσει ένα πυροτέχνημα με μονωτική ταινία, φτιάχνοντας έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Αφού το άφησε στο έδαφος, έσκυψε για να το ανάψει και στη συνέχεια απομακρύνθηκε γρήγορα προς τον δρόμο, την ώρα που περνούσαν αυτοκίνητα.

Κατά την πυροδότηση, δημιουργήθηκε ένα μικρό «πύρινο σιντριβάνι», αλλά ο εμπρηστικός μηχανισμός δεν λειτούργησε όπως είχε πιθανότατα σχεδιαστεί. Η φωτιά έσβησε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να προκληθούν ζημιές στο κατάστημα ή στους γύρω χώρους. Υπολογίζεται ότι η αποτυχία του μηχανισμού οφείλεται πιθανότατα σε αστοχία υλικού.

Παρά το γεγονός ότι η ενέργεια δεν είχε σοβαρές συνέπειες, οι αρχές τη θεωρούν κακόβουλη και τη διερευνούν με ιδιαίτερη προσοχή. Η Ασφάλεια Ηρακλείου έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα, συγκεντρώνοντας καταθέσεις και αναλύοντας το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι υπάρχουν πιθανότητες να βρεθούν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό, καθώς ο νεαρός δεν φαίνεται να φορούσε γάντια την ώρα της πράξης.