Ηράκλειο: Ακόμα 60 μετανάστες από τη Λιβύη στους Καλούς Λιμένες – Συνελήφθησαν δύο διακινητές

Το πρωί της Τρίτης, 28 Οκτωβρίου, στελέχη του Λιμενικού στο Ηράκλειο εντόπισαν στην παραλία των Καλών Λιμένων Δήμου Φαιστού 60 αλλοδαπούς (40 άνδρες, 6 γυναίκες και 14 ανήλικους), οι οποίοι είχαν προηγουμένως αποβιβαστεί από λέμβο στην περιοχή.

Στη συνέχεια οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και της ΕΛ.ΑΣ. Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, αναγνωρίστηκαν δύο αλλοδαποί (υπήκοοι Αιγύπτου), ηλικίας 19 και 27 ετών, ως οι διακινητές των υπολοίπων και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση” σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Π.Κ. “Συναυτουργία” και του άρθρου 306 Π.Κ. “Έκθεση”.

Σύμφωνα με τους διασωθέντες, ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου από τις ακτές “ΤΟΜΠΡΟΥΚ” Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα χρηματικά ποσά μεταξύ των 100.000 έως 180.000 γκινέ Αιγύπτου. Η λέμβος μεταφοράς των αλλοδαπών καταστράφηκε.