Ίος: 28χρονος δάγκωσε στο πόδι τον διοικητή του ΑΤ προσπαθώντας να διαφύγει μετά την προσαγωγή του
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν
Με ιδιαίτερο τρόπο επιχείρησε να διαφύγει ένας 28χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής, στην Ίο, καθώς φέρεται να δάγκωσε τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν δύο Αλβανοί, ηλικίας 17 και 28 ετών, προκάλεσαν αναστάτωση στο Κέντρο Υγείας του νησιού, με αποτέλεσμα να υπάρξει καταγγελία για διατάραξη υπηρεσίας και να ακολουθήσει η προσαγωγή τους στο Αστυνομικό Τμήμα.
Κατά τη διαδικασία, ο 28χρονος φέρεται να μην συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις των αστυνομικών και να επιχείρησε να τραπεί σε φυγή δαγκώνοντας τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος στο πόδι.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.
πηγή στην Google
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