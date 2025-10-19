Ιωάννινα: Νεκρός 62χρονος κατά την διάρκεια εκδρομής
Κατέρρευσε ξαφνικά
Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Συρράκο Ιωαννίνων καθώς πέθανε ένας 62χρονος που είχε πάει για εκδρομή στο σημείο.
Συγκεκριμένα, ο 62χρονος που ήταν μέλος μιας παρέας κατέρρευσε ξαφνικά αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο σημείο.
Ο άτυχος άνδρας σύμφωνα με το Epiruspost διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Πραμάντων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα όπου διαγνώστηκε ο θάνατος του.
