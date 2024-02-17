Ιωάννινα: Απέκλεισαν δρόμους αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι

Στον κόμβο Καλπακίου, με αποκλεισμό των οδών προς Κόνιτσα και Κακαβιά, μετέφεραν την οργή τους αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του Νομού Ιωαννίνων.

Οι κινητοποιήσεις όπως αναφέρει το Epiruspost έχουν συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα.

Συμβολικό γιατί είναι ολιγόωρες ώστε να μην υπάρξει μεγάλη επιβάρυνση σε άλλες κοινωνικές ομάδες αλλά και ουσιαστικό καθώς με τον τρόπο αυτό θέλουν να επικοινωνήσουν τα προβλήματά τους με το σύνολο της κοινωνίας.

«Προσπαθούμε να επιβιώσουμε» ήταν το μήνυμα που έστειλαν από το Καλπάκι, νέοι κυρίως που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

