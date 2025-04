Zipline έκανε ένας τουρίστας την ώρα που σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση που κόστισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους στο Κασμίρ της Ινδίας, ο οποίος, μάλιστα, κατέγραψε, άθελα του, το περιστατικό.

Στο βίντεο που τράβηξε ο 36χρονος Ρούσι Μπατ ακούγονται ήχοι από πυροβολισμούς ενώ κατά μήκος της πορείας του φαίνονται άτομα να πέφτουν στο έδαφος.

Another horrific footage of #PahalgamTerroristAttack.



A man from Ahmedabad had recorded it unknowingly… He wasn't even aware of what was happening on the ground…😐 pic.twitter.com/itwPMxvJnf