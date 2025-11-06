Ηλίας Κασιδιάρης: Απορρίφθηκε ξανά το αίτημα αποφυλάκισής του

Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Ένα ακόμη αίτημα αποφυλάκισης (το πέμπτο κατά σειρά) του Ηλία Κασιδιάρη εξετάστηκε και απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας.

Σύμφωνα με το Lamianow το σκεπτικό της αρνητικής απόφασης αφορά την δημιουργία κόμματος από τον Ηλία Κασιδιάρη που αποδεικνύει μη μεταμέλεια.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο (18/7), το ίδιο Συμβούλιο είχε απορρίψει το προηγούμενο αίτημα αποφυλάκισης με ψήφους 2-1, παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί θετικά υπέρ της αποφυλάκισής του με όρους.

