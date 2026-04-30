Ηλεία: Ράκος η μητέρα του Κωνσταντίνου που σκοτώθηκε με πατίνι – “Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13”

Ανείπωτος είναι ο θρήνος στο χωριό Μακρίσια στην Ηλεία λόγω του τραγικού τροχαίου που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 13χρονος Κωνσταντίνος, την ώρα που οδηγούσε το ηλεκτρικό του πατίνι.

Η μητέρα του με μια ανάρτηση που ραγίζει καρδιές του λέει το δικό της “αντίο”, μη μπορώντας να πιστέψει ότι ο μοναχογιός της “έσβησε” με αυτόν τον τρόπο.

“Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13?μονάκριβε Κωνσταντίνε μου… Καλό παράδεισο άγγελε μου… Δεν μπορώ ειλικρινά να το πιστέψω..29/04/2026…. Καλό μου παιδάκι…” έγραψε η μητέρα του 13χρονου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το απόγευμα της Τετάρτης 29/4 σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν ο 13χρονος που οδηγούσε το πατίνι του, επιχείρησε να αποφύγει ένα παρκαρισμένο όχημα.

Στην προσπάθειά του αυτή, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και το παιδί τραυματίστηκε πολύ βαριά.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 13χρονο στο νοσοκομείο Κρεστένων. Ωστόσο, οι γιατροί παρά τις τιτάνιες προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να τον σώσουν.

Φίλος της οικογένειας του 13χρονου μίλησε στο DEBATER και περιέγραψε τόσο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό τροχαίο όσο και για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια του παιδιού.

“Ό,τι ήταν να γίνει έγινε. Κρίμα νέο παλικαράκι. Έπεσε πάνω του. Πετάχτηκε από τα δεξιά του. Το σημείο εκεί είναι επικίνδυνο. Το περιμέναμε ότι κάτι θα συμβεί κάποια στιγμή εκεί. Παρκάρουν όπου να ‘ναι, εκεί σταθμεύει ιδιοκτήτης το αυτοκίνητο του, ορατότητες δεν υπάρχουν. Δεν φταίει ούτε ο οδηγός, ούτε ο πιτσιρικάς. Πάνω στη στροφή ήταν σταθμευμένο αμάξι και για να το αποφύγει έπεσε πάνω στον άλλο. Ίσα ίσα που χώραγε να περάσει. Πήγε να περάσει με το πατίνι, ερχόταν το άλλο αυτοκίνητο και έγινε το κακό. Δεν έτρεχε, μέσα σε κατοικημένη περιοχή ήταν. Πήγαινε με 20 χιλιόμετρα την ώρα” ανέφερε και πρόσθεσε:

“Ο οδηγός δεν τον εγκατέλειψε. Βγήκε έξω τον πήρε αγκαλιά και έκλαιγε, ενώ ήταν μέσα στα αίματα”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, “είναι χωρισμένη οικογένεια, ζούσε με τον μπαμπά του. Τι να πεις τώρα… Ράκος είναι. Το έμαθε λίγο μετά. Τον πήραν τηλέφωνο λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα που έγινε χθες. Πάντα φορούσε κράνος ο μικρός. Εκείνη τη στιγμή δεν το φορούσε. Δεν ξέρω γιατί. Είμαι πολύ στεναχωρημένος…”.

Ηλεία: Συγκλονίζει ο γιατρός που παρέλαβε τον 13χρονο

“Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο –ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ότι μου ανέφερε ο διασώστης είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να “φεύγουν” έτσι –και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο” ανέφερε στο ΕΡΤNews ο Διευθυντής του Νοσοκομείου Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος.

Σε βάρος του οδηγού του αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διενεργούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων, προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άτυχος 13χρονος.