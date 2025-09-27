Ηλεία: Χαροπαλεύει ένας 16χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο – Τραυματίας κι ένας 24χρονος

Μάχη για να μείνει στην ζωή δίνει ένας 16χρονος μετά από τροχαίο που συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Βάρδα Ηλείας.

Ο 16χρονος, βρίσκεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, μετά από τροχαίο ατύχημα και δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή. Στο τροχαίο τραυματίστηκε και ένας 24χρονος που νοσηλεύεται με βαριά κατάγματα.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, το ατύχημα συνέβη περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 24χρονος με συνεπιβάτη τον ανήλικο, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο.

Ο 16χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ρίου κι ο 24χρονος νοσηλεύεται με βαριά κατάγματα, όμως έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Οι δύο τραυματίες αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, ο ανήλικος διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.