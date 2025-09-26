Ηλεία: Ακινητοποιήθηκε αεροσκάφος Air Tractor στη Λίμνη Πηνειού

Ένα αεροσκάφος Air Tractor, που χρησιμοποιείται για αεροπυρόσβεση και εδρεύει στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, ακινητοποιήθηκε σήμερα στη λίμνη Πηνειού στη βόρεια Ηλεία, όπως μεταδίδει το ilialive.gr.

Το αεροσκάφος επιχειρούσε σε πυρκαγιά στην Αχαΐα όταν παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα κατά τη διαδικασία υδροληψίας.

Το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε κοντά στον Άγιο Ηλία του δήμου Ήλιδας και ρυμουλκήθηκε κοντά στην ακτή, ώστε οι μηχανικοί να εξετάσουν τη βλάβη και να προσπαθήσουν να την επισκευάσουν. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Φωτογραφίες και βίντεο