Η Βασιλίσσης Σοφίας ετοιμάζεται να βάλει τα γιορτινά της – Δείτε βίντεο

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, συνεργεία του Δήμου Αθηναίων βρέθηκαν στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, προετοιμάζοντας έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης για τα φετινά Χριστούγεννα. Οι εργασίες ξεκίνησαν νωρίς, με τους υπαλλήλους να τοποθετούν λαμπιόνια και διακοσμητικά στις κολώνες φωτισμού, στο ρεύμα προς το Σύνταγμα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του DEBATER, η εικόνα της λεωφόρου αρχίζει ήδη να αλλάζει, με τις πρώτες σειρές φωτισμού να δημιουργούν μια γιορτινή ατμόσφαιρα, που υπόσχεται να δώσει άλλη πνοή στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες θα στολιστεί και η απέναντι πλευρά του δρόμου, ώστε ολόκληρη η Βασιλίσσης Σοφίας να υποδεχτεί τα Χριστούγεννα με λάμψη και χρώμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Πειραιά φαίνεται να κινείται στους ίδιους ρυθμούς, με τα συνεργεία να ξεκινούν τις δικές τους εργασίες στο κέντρο της πόλης και στην ακτή Μιαούλη. Οι προετοιμασίες για τα γιορτινά φώτα ανεβάζουν ρυθμούς, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της εορταστικής περιόδου έχει ήδη ξεκινήσει.

Μετά από μια δύσκολη χρονιά, η πρωτεύουσα φορά ξανά τα γιορτινά της, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από ένα λαμπερό και αισιόδοξο σκηνικό.