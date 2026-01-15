Η NN Hellas στη 2η θέση των Κορυφαίων Εργοδοτών στην Ελλάδα για το 2026

Η NNHellas καταλαμβάνει τη 2η θέση στη λίστα των Κορυφαίων Εργοδοτών στην Ελλάδα για το 2026, διάκριση που λαμβάνει για δεύτερη συνεχή χρονιά και αναδεικνύει τη σταθερή δέσμευση της εταιρίας να προσφέρει ένα σύγχρονο, ασφαλές και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Φέτος, είναι η 8η φορά που η ΝΝ Hellas πιστοποιείται ως Top Employer.

Αντίστοιχα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Όμιλος NN βελτίωσε τη θέση του ανεβαίνοντας στην 5η θέση, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχή επένδυση στις βέλτιστες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζει. Η πιστοποίηση Top Employer απονέμεται από το διεθνές Ινστιτούτο Top Employers, το οποίο αξιολογεί εταιρίες σε τομείς όπως είναι το εργασιακό περιβάλλον, η εκπαίδευση και ανάπτυξη, καθώς και η προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης.

Η Λώρα Αναστασοπούλου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της NN Hellas, δήλωσε σχετικά: «Η διάκρισή μας στη 2η θέση των Κορυφαίων Εργοδοτών στην Ελλάδα για το 2026 αποτελεί μια σημαντική επιτυχία που μας γεμίζει υπερηφάνεια. Στην NN Hellas θέτουμε υψηλά πρότυπα και καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον βασισμένο στις Αξίες μας Care, Clear, Commit, δημιουργώντας τις συνθήκες ώστε κάθε εργαζόμενος να είναι ο καλύτερος εαυτός του».