Η ΚΝΕ τιμά τον Γιώργο Νταλάρα για τη διαχρονική προσφορά του στο λαϊκό τραγούδι

Εκ μέρους του Φεστιβάλ ΚΝΕ – “Οδηγητή”, πριν την έναρξη της συναυλίας-αφιερώματος στον Σταύρο Κουγιουμτζή στην Κεντρική Σκηνή, ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής, προσέφερε στον Γιώργο Νταλάρα ως αναμνηστικό ένα πόστερ με μια φωτογραφική σύνθεση από τη διαχρονική συμμετοχή του στα Φεστιβάλ της ΚΝΕ, που σημειώνει: «Στον Γιώργο Νταλάρα τον ερμηνευτή που χάρισε φωνή στα “τραγούδια μας”, στους καημούς και τα όνειρα του λαού μας…» και προσθέτει υπέροχους στίχους από το “Απ’ τη συνοικία”, του Φώντα Λάδη και Μάνου Λοΐζου, από τον κοινό τους δίσκο με τον Γ. Νταλάρα του 1976 “Τα τραγούδια μας”.

«Θα θέλαμε σήμερα, εκ μέρους του Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του “Οδηγητή” να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Νταλάρα, τον ερμηνευτή που χάρισε φωνή στα “τραγούδια μας”, στους αγώνες και τα όνειρα του λαού μας.

Στον ερμηνευτή που “κλαίει η Σμύρνη μέσα του, που τραγουδάει για “όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι”.

Τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Λοΐζου, του Θάνου Μικρούτσικου, του Σταύρου Κουγιουμτζή, οι στίχοι του Μάνου Ελευθερίου, του Κώστα Τριπολίτη, του Φώντα Λάδη, όλων των μεγάλων συνθετών και στιχουργών, τραγουδισμένα από τη φωνή του, θα έχουν πάντα ξεχωριστή θέση στο Φεστιβάλ μας.

Θα συντροφεύουν τους “ελεύθερους και ωραίους” ανθρώπους, όλους αυτούς που “τ’ άδικο το ζούνε μέσα από την κούνια τους”, όταν “σηκώνουν τα πανό και ξεκινάνε”.

Θα συντροφεύουν την εργατιά που “έφτασε η ώρα για να σηκωθεί”.

Ακόμα κι όταν “έβγαλε βρώμα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε” το Φεστιβάλ της ΚΝΕ απέδειξε ότι δεν είμαστε “το παρατράγουδο στα ωραία άσματα” αλλά ένα δέντρο στην “Αθήνα μες στο κέντρο”, που “δε λυγάει κι όλο φυλλωσιές πετάει”. Ένα δέντρο που θα μεταδίδει και στις νεότερες γενιές την αγάπη για τον λαϊκό μας πολιτισμό και μαζί θα σιγοτραγουδάμε:

“Κόκκινη πόλη μες στ’ αγιάζι

Βάλε τα ρούχα τα παλιά

‘Αρχισε να γλυκοχαράζει

στα λασπωμένα σου γιαπιά…”

Γιώργο Νταλάρα σε ευχαριστούμε.

Συμβολικά σου παραδίδουμε ένα αναμνηστικό για τη συμμετοχή σου στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του “Οδηγητή”» είπε ο Θ. Κωτσαντής.

«Αυτό το κάδρο είναι το βαρύτερο δώρο που μου έχουν κάνει ποτέ», σημείωσε ο Γιώργος Νταλάρας παραλαμβάνοντας το κάδρο με το πόστερ που του πρόσφερε η ΚΝΕ, ενώ άκουγε με φανερή συγκίνηση τα λόγια του Θ. Κωτσαντή.

Παράλληλα ο Γ. Νταλάρας ευχαρίστησε τον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπα, τονίζοντας ότι «η αγάπη που δείχνει στο λαϊκό τραγούδι δείχνει έναν άνθρωπο βαθιά σοφό και φιλοσοφημένο».

«Το λαϊκό μας τραγούδι, από τότε ακόμα από τη ρεμπέτικη εποχή που ήταν κάπως αποδιωγμένο, αποδείχθηκε πως είναι ένα από τα πιο πολύτιμα μουσικά είδη που έχει η παράδοση μας», είπε ο Γ. Νταλάρας και ευχαρίστησε για άλλη μια φορά τον Δ. Κουτσούμπα «για ό,τι κάνει», όπως είπε.