Η Χάρις Αλεξίου αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο – «Ήσουν φάρος στα σκοτάδια μου», έγραψε

Το ελληνικό τραγούδι θρηνεί τον Διονύση Σαββόπουλο, τον σπουδαίο τραγουδοποιό που σημάδεψε πολλές γενιές, ο οποίος «έφυγε» χθες, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, σε ηλικία 81 ετών.

Η Χάρις Αλεξίου, κορυφαία καλλιτέχνης και η ίδια, θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στον Σαββόπουλο με ανάρτηση στα social media, χαρακτηρίζοντάς τον «φάρο στα σκοτάδια της».

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η αγαπημένη ερμηνεύτρια έγραψε: «Είναι τεράστιο το πένθος για την απώλειά σου, λατρευτέ μας. Η απουσία σου θα μας στοιχίσει αφάνταστα. Θέλω να σου πω χιλιάδες ευχαριστώ για την τροφή που έδωσες στο πνεύμα και στον λόγο μας. Κρατώ στην αγκαλιά μου το έργο σου και ό,τι υπήρξες σαν φάρος στα σκοτάδια μου».

Μαζί με το κείμενο, η Χάρις Αλεξίου μοιράστηκε και μια φωτογραφία του αείμνηστου μουσικού, συνοδευόμενη από το τραγούδι του «Θαλασσογραφία».

