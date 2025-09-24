iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Με λεωφορεία σήμερα το δρομολόγιο στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη

Μετά τη χθεσινή σύγκρουση τρένου με ΙΧ

Hellenic Train: Με λεωφορεία σήμερα το δρομολόγιο στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σήμερα (Τετάρτη 24/9), τα δρομολόγια τα αμαξοστοιχιών 1680 και 1681 στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη, θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις σε Πύθιο, Σάκκο, Καβύλη, Μαρασιά, Δίλοφο και Πτελέα.

   Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η αλλαγή οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού που προκλήθηκε από το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

   Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ