ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Επανεκκίνηση σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Τσουκαλέικα-Καμίνια από το Σάββατο

Από το Σάββατο 23 Αυγούστου

Hellenic Train: Επανεκκίνηση σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Τσουκαλέικα-Καμίνια από το Σάββατο
DEBATER NEWSROOM

Επανέρχονται από αύριο Σάββατο 23 Αυγούστου σε κυκλοφορία τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Τσουκαλέικα- Καμίνια- Τσουκαλέικα της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Κάτω Αχαΐα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από τον Διαχειριστή Υποδομής Ο.Σ.Ε.

