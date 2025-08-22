Hellenic Train: Επανεκκίνηση σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Τσουκαλέικα-Καμίνια από το Σάββατο
Από το Σάββατο 23 Αυγούστου
Επανέρχονται από αύριο Σάββατο 23 Αυγούστου σε κυκλοφορία τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Τσουκαλέικα- Καμίνια- Τσουκαλέικα της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Κάτω Αχαΐα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από τον Διαχειριστή Υποδομής Ο.Σ.Ε.
