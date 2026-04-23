Η Hellenic Train επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου – €308 εκατ. για 23 νέους συρμούς

Στην επένδυση ύψους €308 εκατ. για την προμήθεια 23 νέων ηλεκτροκίνητων συρμών Coradia Stream και στη στρατηγική αναβάθμισης του ελληνικού σιδηροδρόμου αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Train, Roberto Rinaudo, κατά τη συμμετοχή του στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Στο fireside chat «Powering the Next Day for the Greek Trains», συζητώντας με τον δημοσιογράφο και ιδρυτή του ypodomes.com Νίκο Καραγιάννη, υπογράμμισε ότι ο σιδηρόδρομος επανατοποθετείται στην Ευρώπη ως πυλώνας βιώσιμης κινητικότητας, συνδεσιμότητας και ανάπτυξης, με την Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη μετάβαση. Το ζητούμενο είναι η υλοποίηση με συνέπεια και επιχειρησιακή συνέχεια.

Επένδυση με στρατηγικό βάθος

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε το επενδυτικό πρόγραμμα της Hellenic Train για την προμήθεια 23 νέων συρμών Coradia Stream – 12 για τον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη και 11 για τις προαστιακές γραμμές.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στις χερσαίες μεταφορές στην Ελλάδα, πλήρως χρηματοδοτούμενη από την εταιρεία, η οποία αποτυπώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της για την ανάπτυξη του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Η επένδυση αυτή, με τα 23 νέα Coradia Stream, είναι, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης της Hellenic Train στο μέλλον του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Ατενίζουμε, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, την επόμενη μέρα του ελληνικού σιδηροδρόμου με αισιοδοξία, καθώς η ουσιαστική πρόοδός του δεν εξαρτάται μόνο από το τροχαίο υλικό. Πρόκειται για ένα σύστημα πολυπαραγοντικό, όπου η τεχνολογία, το τροχαίο υλικό, οι άνθρωποι και η υποδομή λειτουργούν ως αλληλένδετοι κρίκοι.

Η αλυσίδα αυτή βρίσκεται σε φάση ενίσχυσης, με κοινό στόχο όλων των εμπλεκόμενων φορέων να προσφέρουμε στον επιβάτη το επίπεδο υπηρεσίας που αξίζει και στη χώρα το σιδηροδρομικό σύστημα που χρειάζεται. Στεκόμαστε με υπευθυνότητα και περηφάνεια μπροστά σε κάθε milestone και προετοιμαζόμαστε για το επόμενο, σύμφωνα με τον Roberto Rinaudo.

Νέα γενιά τρένων

Οι συρμοί Coradia Stream αποτελούν νέα γενιά τροχαίου υλικού, πλήρως ευθυγραμμισμένου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ενσωματώνουν συστήματα ERTMS, ETCS και TCMS, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας, αξιοπιστίας και λειτουργικής συνέπειας. Πρόκειται για τεχνολογία ήδη δοκιμασμένη σε ευρωπαϊκά δίκτυα.

Εμπειρία επιβάτη και προσβασιμότητα

Οι νέοι συρμοί σχεδιάζονται με έμφαση στην άνεση, τη λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα, με βελτιωμένη εσωτερική διαρρύθμιση και ειδικούς χώρους για ποδήλατα, αποσκευές, καρότσια και αμαξίδια.

Στόχος είναι ένα πιο σύγχρονο και συμπεριληπτικό περιβάλλον μετακίνησης.

Βιωσιμότητα και οικονομικός ρόλος

Οι συρμοί διαθέτουν 97% ανακυκλώσιμα υλικά και έως 10% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ενισχύοντας τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα του σιδηροδρόμου.

Η επένδυση συμβάλλει στη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό και τη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Υλοποίηση σε εξέλιξη

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη, με δοκιμές στο δίκτυο και διαδικασίες πιστοποίησης σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Οι δοκιμές θα συνεχιστούν έως τον Μάιο του 2026 και η ολοκλήρωση της έγκρισης αναμένεται έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Παράλληλα, προχωρεί η εκπαίδευση των μηχανοδηγών και των επιχειρησιακών ομάδων, διασφαλίζοντας την πλήρη λειτουργική ετοιμότητα.

Η Hellenic Train συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σιδηροδρομικού συστήματος σύγχρονου, αξιόπιστου και βιώσιμου.