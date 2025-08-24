Οδοντωτός: Ακινητοποιήθηκε κοντά στην Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος – Ολοκληρώθηκε η μεταφορά των επιβατών

Στιγμές αγωνίας έζησαν δεκάδες επιβάτες του Οδοντωτού, όταν η αμαξοστοιχία 1336, που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό-Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος. Οι επιβάτες, εγκλωβισμένοι στο τρένο, κλήθηκαν να ζητήσουν βοήθεια καλώντας το 112, περιμένοντας την άφιξη του εφεδρικού συρμού.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ειδικός συρμός βοήθειας που μετέφερε τους 38 επιβάτες πίσω στο Διακοπτό, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής. Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ζητά την κατανόηση του κοινού, υπενθυμίζοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η γραφική διαδρομή αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα.

Στο σημείο έχουν μεταβεί μέλη της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ.

Επιβεβαιώνει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε και όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν στην εφεδρική αμαξοστοιχία και επιστρέφουν στο Διακοπτό. Εκεί βρίσκεται λεωφορείο της Hellenic Train για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, που ήταν ο αρχικός προορισμός του σιδηροδρομικού δρομολογίου.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train σήμερα, στις 15:27, η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό-Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος. Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, ο οποίος μετέβη στο σημείο.

Οι 38 επιβάτες πρόκειται να μεταφερθούν από την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία στον συρμό βοηθείας, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η άφιξη της οποίας αναμένεται. Ο συρμός βοηθείας θα επιστρέψει στο Διακοπτό με τους 38 επιβάτες.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού.