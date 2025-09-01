“Γολγοθάς” η αναζήτηση φοιτητικής στέγης: “Φέτος είναι η δυσκολότερη χρονιά” – Τι αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του DEBATER

Κάθε χρόνο οι φοιτητές και κυρίως οι γονείς αναζητούν το κατάλληλο ακίνητο για να μείνουν για τις σπουδές τους.

Αν η σχολή τους είναι στον τόπο που είναι η πατρική τους στέγη, τόσο το καλύτερο. Αν όμως όχι, εκεί ξεκινούν τα δύσκολα. Η αύξηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε τουριστικές περιοχές έχει κάνει αρκετά δύσκολη την κατάσταση.

Όπως δηλώνει στο DEBATER ο Θεμιστοκλής Μπάκας, Πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates:

«Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται ως η δυσκολότερη της τελευταίας πενταετίας. Ο προϋπολογισμός των 300 ευρώ μηνιαίως για ενοίκιο περιορίζει σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές, καθώς αφορά κυρίως ανακαινισμένες κατοικίες έως 20 τ.μ. ή μη ανακαινισμένα διαμερίσματα έως 25 τ.μ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ενοίκια στην Πάτρα σημείωσαν αύξηση της τάξης του 55% την περίοδο 2017-2023. Τη φετινή χρονιά, παρατηρείται επιπλέον μεσοσταθμική άνοδος 5%-6% σε σύγκριση με πέρυσι, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται σταθεροποιήσεις ή και μικρές «διορθώσεις» στις ζητούμενες τιμές ενοικίασης».

Το «παιδικό» δωμάτιο λύση για τη φοιτητική στέγαση

Το κόστος στέγασης απορροφά πλέον το 60%-70% του μέσου μηνιαίου μισθού. Δεν είναι τυχαίο ότι το 71,9% των νέων ηλικίας 18-34 εξακολουθούν να διαμένουν στο «παιδικό» τους δωμάτιο. Πολλοί νέοι φοιτητές θα επιλέξουν να σπουδάσουν σε πόλη κοντά στο σπίτι τους, ώστε να αποφύγουν το μεγάλο κόστος στη διαμονή. Στην περιφέρεια θα αναγκαστούν να βάλουν το χέρι βαθιά στη τσέπη και «αναγκαστικά» θα προβούν σε μίσθωση φοιτητικής κατοικίας.

Η Ειρήνη, 18 ετών, προσεχώς πρωτοετής φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στο τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, τονίζει στο DEBATER:

«Έφυγα από τον Πειραιά και άρχισα να αναζητώ πιθανά ακίνητα για τη διαμονή μου στη Λάρισα πριν ακόμα βγουν τα αποτελέσματα, για να έχω μια ιδέα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των διαμερισμάτων. Οι επιλογές υπήρχαν, αλλά λίγα σπίτια είχαν τιμή ανάλογη με την ποιότητά τους. Συνήθως ήταν παλιά, χωρίς έπιπλα ή με παλιά έπιπλα. Στα μη επιπλωμένα οι τιμές ήταν πιο λογικές, όμως σε βάθος χρόνου, αν υπολογίσεις την αγορά επίπλων, δεν συνέφερε. Υπήρχαν βέβαια και εξαιρέσεις, μεσιτικά γραφεία που πρόσφεραν ανακαινισμένα, πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα σε πιο προσιτές τιμές.

Αυτό που θα συμβούλευα κάθε φοιτητή είναι να ξεκινήσει την αναζήτηση όσο το δυνατόν νωρίτερα, γιατί τα σπίτια που συνδυάζουν προσιτό ενοίκιο και άνεση δεν είναι πολλά. Επίσης, να ελέγχει από κοντά κάθε σπίτι, γιατί οι φωτογραφίες δεν αντικατοπτρίζουν πάντα την πραγματικότητα», καταλήγει.

Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Αθήνα: Μηδενική διαθεσιμότητα φοιτητικών κατοικιών με μίσθωμα έως 300 ευρώ. Πέρυσι, την ίδια χρονική στιγμή, η διαθεσιμότητα κατοικιών σε αυτό το εύρος ήταν 1,04%. Φέτος καταγράφεται μηδενική προσφορά.

Θεσσαλονίκη: 7 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ/μήνα. Τα σπίτια έως 300 ευρώ αντιστοιχούν μόλις στο 4,75% των διαθέσιμων κατοικιών.

Περιφέρεια: «Βαθιά το χέρι στην τσέπη»

Οι φοιτητικές πόλεις, όπως η Πάτρα, ο Βόλος, τα Ιωάννινα και η Κομοτηνή, καταγράφουν σταθερά αυξητικές τάσεις.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα ενοίκια μικρών διαμερισμάτων αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 600 ευρώ μηνιαίως. Η εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης απορροφά σημαντικό μέρος του διαθέσιμου αποθέματος, αφήνοντας λιγότερες επιλογές στους φοιτητές.

Προοπτικές και προσδοκίες

Η αγορά ακινήτων δείχνει πως το πρόβλημα δεν θα λυθεί άμεσα. Ενδεχόμενη αποκλιμάκωση ενοικίων αναμένεται μόνο μετά το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου, εφόσον επιστρέψουν ακίνητα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στη μακροχρόνια αγορά. Μέχρι τότε, οι νέοι φοιτητές και οι οικογένειές τους καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στις σπουδές και το οικονομικό βάρος που αυτές συνεπάγονται.