Γνωστός πλαστικός χειρουργός ξυλοκόπησε 43χρονη οδηγό στη μέση της Συγγρού

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε 43χρονη το πρωί της Τρίτης στη λεωφόρο Συγγρού, με δράστη γνωστό πλαστικό χειρουργό, μετά από λογομαχία στο δρόμο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, η γυναίκα κινούνταν με το όχημά της στη Συγγρού, όταν πίσω της βρισκόταν το αυτοκίνητο του γνωστού γιατρού. Εκείνος φέρεται να ενοχλήθηκε επειδή η 43χρονη κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα και όπως περιγράφει η ίδια, άρχισε να της κορνάρει επίμονα, να ανάβει και να σβήνει τα φώτα, καθώς και να τη βρίζει.

Στη συνέχεια, σε έξαλλη κατάσταση, ο πλαστικός χειρουργός φέρεται να προσπέρασε το αυτοκίνητό της, να το ακινητοποίησε και να βγήκε έξω.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύματος, την άρπαξε από τα μαλλιά και άρχισε να τη χτυπά με μανία μέσα στο αυτοκίνητό της. Από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο ΑΝΤ1, διακρίνεται ότι της λείπει τούφα μαλλιών, ενώ η ίδια έχει εμφανή σημάδια στο κεφάλι.

Ο γιατρός συνελήφθη από την αστυνομία και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Η 43χρονη γυναίκα, εμφανώς σοκαρισμένη, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή τη φρίκη που έζησε:

«Ήμουν στον δρόμο και είχα φύγει να πάω σπίτι. Πήγαινα με 60, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε από πίσω, άναβε και έσβηνε τα φώτα, έβριζε… Είχα ταραχτεί. Στο τέλος μού έκλεισε τον δρόμο. Με έπιασε από τα μαλλιά, ήθελε να με βγάλει έξω, να με σκοτώσει. Έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά. Μου χτύπησε το κεφάλι στο τιμόνι. Οι περαστικοί σταμάτησαν, κι ένα παλικάρι του είπε “τι κάνεις;” κι εκείνος απάντησε “και λίγα της κάνω”. Είμαι σοκαρισμένη, δεν περίμενα ότι θα το ζήσω αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να οδηγήσω ξανά. Φοβάμαι πάρα πολύ».

Η γυναίκα πρόσθεσε ότι ακόμη και στο αστυνομικό τμήμα αισθάνθηκε φόβο, καθώς βρισκόταν στον ίδιο χώρο με τον άνδρα που τη χτύπησε: «Φοβήθηκα ακόμα και εκεί. Είναι γνωστός πλαστικός και υποτίθεται ότι βοηθάει τον κόσμο. Αυτός ο άνδρας με χτύπησε σαν να ήμουν εχθρός του».