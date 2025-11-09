Γλυφάδα: Υπέκυψε στα τραύματα της η 70χρονη που δέχθηκε άγρια επίθεση με πέτρα από 38χρονο

Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά από 18 ημέρες νοσηλείας η 70χρονη που δέχθηκε άγρια επίθεση με πέτρες από έναν 38χρονο στη Γλυφάδα.

Η άτυχη γυναίκα άφησε σήμερα (09.11) την τελευταία της πνοή στο ιδιωτικό θεραπευτήριο που νοσηλευόταν με τους γιατρούς να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να καταφέρουν να τη σώσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος είχε σηκώσει πέτρα κι άρχισε να χτυπά με μανία πισώπλατα την ηλικιωμένη γυναίκα με αποτέλεσμα εκείνη να χάσει τις αισθήσεις της και να πέσει αιμόφυρτη στο έδαφος.

Ο 38χρονος την άφησε αβοήθητη και τράπηκε σε φυγή με τους αστυνομικούς να τον εντοπίζουν και να τον συλλαμβάνουν.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό ο δράστης αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας.