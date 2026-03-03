Γκύζη: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 152 γραμμάρια κάνναβης

Χειροπέδες σε δύο άτομα, 25 και 36 ετών, στο Γκύζη πέρασαν αστυνομικοί της Δίωξης για διακίνηση ναρκωτικών την περασμένη Παρασκευή (27/2).

Στο πλαίσιο δράσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αναφορικά με τη δράση των δύο ατόμων στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή του Γκύζη, αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.

Κατά τον έλεγχο της οικίας των δύο κατηγορουμένων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: 152 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, τρίφτης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 6 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 2.300 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.