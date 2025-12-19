Γιορτινές εκδηλώσεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για μικρούς και μεγάλους

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην περίοδο των εορτών προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν την ομορφιά της αρχαίας τέχνης συμμετέχοντας σε δημιουργικές δραστηριότητες και παρακολουθώντας αφηγήσεις και κλασικές μελωδίες.

Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προσκαλεί τους μικρούς επισκέπτες να πάρουν μέρος στις ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές του δράσεις για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές στις 24 Δεκεμβρίου 2025. Μέσα από τις δράσεις αυτές τα παιδιά θα αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, ενεργοποιώντας τη φαντασία και αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητά τους. Αναλυτικότερα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εκπαιδευτικές δράσεις:

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025:

10:00 – 11:30

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αρχαία παιχνίδια στο Μουσείο» συνοδευόμενο από εικαστικό εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών.

Οι μικροί φίλοι του Μουσείου θα γνωρίσουν τα αρχαία παιχνίδια μέσα από μια ευχάριστη περιήγηση στον «Κόσμο του Παιδιού» της μόνιμης έκθεσης και μέσω απτικής επαφής με αντίγραφα αρχαίων παιχνιδιών με την καθοδήγηση των υπευθύνων αρχαιολόγων του Μουσείου. Τέλος, θα συμμετάσχουν σε εικαστικό εργαστήρι εμπνεόμενα από τα αρχαία εκθέματα και θα δημιουργήσουν το δικό τους στολίδι για το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: 15 παιδιά

12:30 – 14:00

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ιστορίες με μυθικά πλάσματα» συνοδευόμενο από εικαστικό εργαστήρι για παιδιά 5 έως 8 ετών.

Τα παιδιά θα παρακολουθήσουν κουκλοθέατρο με γαντόκουκλες μυθικών πλασμάτων και θα γνωρίσουν τις ιστορίες τους. Στη συνέχεια, θα αναλάβουν να τα ανακαλύψουν στον πρώτο όροφο της Συλλογής των Αγγείων του Μουσείου. Τέλος, εμπνεόμενα από τα σχετικά εκθέματα θα δημιουργήσουν το δικό τους στολίδι για το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: 15 παιδιά

Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου παρέχονται δωρεάν για τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα θα προσφερθεί δωρεάν κέρασμα, ευγενική προσφορά του Café του Μουσείου και χριστουγεννιάτικο δώρο, ευγενική προσφορά του Πωλητηρίου του Μουσείου

Για τη συμμετοχή στα προγράμματα είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική κράτηση. Για να κάνετε κράτηση, πατήστε εδώ.

Κατά την προσέλευση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί την Επιβεβαίωση Κράτησης που θα έχουν λάβει στο e-mail, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (π.χ. στο κινητό τηλέφωνο).

Σημειώνεται ότι οι συνοδοί των παιδιών που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις, δεν παρακολουθούν την υλοποίηση των προγραμμάτων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των διακοπών υλοποιούνται με την ευγενική υποστήριξη της Εταιρείας των Φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Ρεσιτάλ πιάνου Κωνσταντίνου Δεστούνη

Προπαραμονή Πρωτοχρονιάς

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, Ώρα:18:00, Αίθουσα του Βωμού.

Ρεσιτάλ του πιανίστα Κωνσταντίνου Δεστούνη, επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, δρ του Royal College of Music του Λονδίνου. Έργα Beethoven. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Η παρακολούθηση της συναυλίας είναι δωρεάν για όλους.