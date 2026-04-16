Γιώργος Μυλωνάκης: “Είναι καλό ο εγκέφαλος να ξεκουραστεί για 10 μέρες πριν τον ξυπνήσουμε” λέει ο γιατρός που τον χειρούργησε

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης με τα επόμενα 24ωρα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» όπου νοσηλεύεται να είναι κρίσιμα.

Να θυμίσουμε ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό λιποθύμησε το πρωί της Τετάρτης (16/4) και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. Οι γιατροί στον Ευαγγελισμό προχώρησαν γρήγορα σε εμβολισμό του θρόμβου που προκάλεσε το ανεύρυσμα και έβαλαν σε καταστολή τον βουλευτή.

«Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι δεν περιμένουμε ρήξη ανευρύσματος ξανά. Το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο, αυτή εξάλλου είναι η δουλειά μας. Σε κάθε ασθενής με υπαραχνοειδή αιμορραγία υπάρχουν κάποιες επιπλοκές που μπορεί να έρθουν μετά την 5η μέρα. Οι μέρες αυτές θα είναι οι πιο κρίσιμες μέχρι να φτάσουμε στις δύο εβδομάδες», τόνισε ο γιατρός, επεμβατικός νευροακτινολόγος και διευθυντής του ΕΣΥ, Ευτύχιος Αρχοντάκης, που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Πέμπτης (16/4).

«Ένας εγκέφαλος που έχει υποστεί αιμορραγία είναι καλό να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον ξυπνήσουν οι γιατροί», υπογράμμισε.

«Αφού ξυπνήσει ο ασθενής μπορούμε να καταλάβουμε τη ζημιά έχει γίνει στον εγκέφαλο», επισήμανε.

Γεωργιάδης: “Ό χρόνος παίζει σημαντικό ρόλο στο εγκεφαλικό”

Πάντως, εν αναμονή νέου σημερινού ιατρικού ανακοινωθέντος για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη τα πρώτα μηνύματα είναι θετικά.

Όπως ανέφερε στο Action24 το βράδυ της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, «ο Γιώργος περνάει μια μεγάλη περιπέτεια. Είχε πολύ καλή και γρήγορη περίθαλψη που το στο εγκεφαλικό είναι κρίσιμο. Η κατάστασή του αυτή τη στιγμή είναι σταθερή, είναι αισιόδοξο νέο, δεν μπορεί να πει κανείς μετά βεβαιότητας τι θα γίνει, είναι μια μάχη αλλά είναι ένας νέος άνθρωπος, ισχυρός οργανισμός. Για το εγκεφαλικό ο χρόνος μετράει πολύ. Αν όλα γίνουν εντός μιας ώρας μπορεί να προλάβεις όλες τις βλάβες».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο το πρωί αλλά και το βράδυ της Τετάρτης (16/4) για να ενημερωθεί για την κατάσταση του στενού συνεργάτη του, ο οποίος υπηρετεί ως υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ από τον Ιούνιο του 2024.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μόλις πληροφορήθηκε για την περιπέτεια της υγείας του επικοινώνησε άμεσα με τον υπουργό Υγείας, ο οποίος και τον ενημέρωσε.Ευχές για περαστικά εξέφρασε τηλεφωνικά στη σύζυγό του Τίνα Μεσσαροπούλου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook: «Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη. Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας και δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας μαζί του».