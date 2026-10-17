Γιαννάκος για Μαζωνάκη: «Η συμμορία των κομπογιαννιτών τον σκότωσε – Ούτε αδρεναλίνη δεν διέθεταν»

Σε ιδιαίτερα σκληρή δημόσια τοποθέτηση για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, διατυπώνοντας σοβαρότατες καταγγελίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιήθηκαν ιατρικές πράξεις στον τραγουδιστή και για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής που φέρεται να υπέστη.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος υποστηρίζει ότι το ιατρείο δεν διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό επείγουσας αντιμετώπισης, ενώ αμφισβητεί ευθέως τις ενέργειες όσων βρίσκονταν στον χώρο.

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Οι ισχυρισμοί του είναι ιδιαίτερα σοβαροί και δεν συνιστούν από μόνοι τους αποδεδειγμένα πορίσματα για τις αιτίες του θανάτου ή για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.

«Τον γνωρίσαμε στο Δρομοκαΐτειο – Ήταν ένα καταπληκτικό παιδί»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρεται αρχικά στην προηγούμενη νοσηλεία του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο, πριν από περίπου έναν χρόνο, με εισαγγελική εντολή.

«Τον γνωρίσαμε. Ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Καταπληκτικό παιδί», σημειώνει.

Στη συνέχεια ισχυρίζεται ότι ο τραγουδιστής δεν έπασχε από ψυχική νόσο και αναφέρεται σε χρήση κοκαΐνης, επικαλούμενος τοξικολογικές εξετάσεις.

«Εμείς του προτείναμε για να γίνει καλά τον μοναδικό επιστημονικό δρόμο που είναι δύσκολος και χρειάζεται στήριξη από οικογένεια, καλούς φίλους», αναφέρει.

Πρόκειται για εκτιμήσεις και ισχυρισμούς του ίδιου, χωρίς να παρατίθενται στην τοποθέτηση τα σχετικά ιατρικά έγγραφα.

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«Τον έπεισαν ότι υπάρχει ο εύκολος δρόμος της πλασμαφαίρεσης»

Ο Μιχάλης Γιαννάκος υποστηρίζει ότι πρόσωπα από το περιβάλλον των θεραπευτικών παρεμβάσεων έπεισαν τον τραγουδιστή να υποβληθεί σε υδροθεραπεία και πλασμαφαίρεση, παρά τις επιφυλάξεις του.

«Ο Μαζωνάκης αν και διστακτικός, τον έπεισαν οι αετονύχηδες για να κονομήσουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, αμφισβητεί τη νομιμότητα και την καταλληλότητα του ιατρικού εξοπλισμού, υποστηρίζοντας ότι ο τραγουδιστής πίστευε πως απευθυνόταν σε οργανωμένη και νόμιμη κλινική.

Ερωτήματα για τη μιδαζολάμη και την προποφόλη

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη χορήγηση κατασταλτικών φαρμάκων, κατονομάζοντας τη μιδαζολάμη και την προποφόλη.

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Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τα φάρμακα χορηγήθηκαν ώστε ο τραγουδιστής να μην αντιλαμβάνεται την ταλαιπωρία της διαδικασίας, χωρίς τον απαραίτητο προεπεμβατικό έλεγχο και χωρίς παρουσία αναισθησιολόγου.

Ο ίδιος ζητά να διερευνηθεί η προέλευση των συγκεκριμένων φαρμάκων, καθώς και της φλουμαζενίλης.

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«Πώς προμηθεύονταν τη μιδαζολάμη, την προποφόλη και τη φλουμαζενίλη; Να βρεθεί η διαδρομή», τονίζει.

«Ούτε απινιδωτή, ούτε οξυγόνο δεν διέθεταν»

Στο πλέον αιχμηρό σημείο της τοποθέτησής του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει ότι στον χώρο δεν υπήρχε επαρκής εξοπλισμός για την αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής.

Υποστηρίζει ότι δεν υπήρχαν απινιδωτής, ασκός ανάνηψης και οξυγόνο, ενώ αμφισβητεί και την επάρκεια των παρευρισκομένων στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος επικαλείται επίσης τις τοξικολογικές εξετάσεις και ισχυρίζεται ότι η μη ανίχνευση αδρεναλίνης ενισχύει τις καταγγελίες του.

«Οι αθεόφοβοι δεν έκαναν αδρεναλίνη στον Μαζωνάκη την πρώτη στιγμή της ανακοπής», αναφέρει, υποστηρίζοντας ακόμη ότι μπροστά στους διασώστες του ΕΚΑΒ χορηγήθηκε αραιωμένη δόση 0,1 mg.

Η απουσία ανιχνεύσιμης αδρεναλίνης σε μια τοξικολογική εξέταση, πάντως, δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι δεν χορηγήθηκε το φάρμακο. Η αξιολόγηση τέτοιων ευρημάτων απαιτεί εξειδικευμένη ιατροδικαστική συνεκτίμηση.

«Αυτοί τον σκότωσαν και όχι η χρήση κοκαΐνης»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ολοκληρώνει την παρέμβασή του αποδίδοντας ευθέως την ευθύνη για τον θάνατο του τραγουδιστή σε πρόσωπα που, κατά τους ισχυρισμούς του, συμμετείχαν στις επίμαχες διαδικασίες.

«Αυτοί τον σκότωσαν και όχι η χρήση κοκαΐνης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη δήλωση αποτελεί καταγγελία του Μιχάλη Γιαννάκου και όχι διαπιστωμένη δικαστική ή ιατροδικαστική κρίση. Η απόδοση ευθυνών και η εξακρίβωση των ακριβών αιτίων απαιτούν επίσημα στοιχεία και την ολοκλήρωση της αρμόδιας έρευνας.