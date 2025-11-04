ΓΑΔΑ: Σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) με αντικείμενο την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 8 και 9 Νοεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, εξετάστηκαν αναλυτικά τα μέτρα αστυνόμευσης και τροχαίας ρύθμισης, καθώς και οι παράμετροι συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, με στόχο την εξασφάλιση και διατήρηση ενός σταθερού περιβάλλοντος ασφαλείας και προστασίας των προσώπων που θα συμμετάσχουν με οποιονδήποτε τρόπο στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών, την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διοργάνωσης και την αποφυγή της διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής των πολιτών.

Όπως ανακοινώθηκε από τη ΓΑΔΑ στη σύσκεψη συμμετείχαν αξιωματικοί αρμόδιων αστυνομικών Υπηρεσιών καθώς και εκπρόσωποι συναρμόδιων φορέων.