Φθιώτιδα: Τρόμος στα διόδια της Τραγάνας – Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες

Τρόμος επικράτησε στα διόδια της Τραγάνας το μεσημέρι της Κυριακής 1/3 στην Φθιώτιδα καθώς αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το fonografos.net για άγνωστο λόγο το όχημα που κινούνταν στην Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, τυλίχτηκε στις φλόγες εντός του σταθμού των διοδίων.

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική η οποία άμεσα ανταποκρίθηκε με πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αταλάντης.